Antonio Di Gennaro, intervistato da TMW Radio, ha parlato delle difficoltà di questa stagione di Romelu Lukaku: "Anche prima dell'Inter di Antonio Conte non è che avesse fatto sfracelli, ma al di là di questo con Conte si è visto il vero Lukaku. Questo infortunio sembra non essere ancora superato e lo sta condizionando. La vedo problematica la questione. Vedremo se tornerà il vero Lukaku, ma l'ho visto pesante nelle partite che ha giocato. Vedremo come rientrerà da gennaio in poi, perché l'Inter ha bisogno anche del suo apporto. Non so se il Mondiale possa dargli una spinta importante. Poi mi chiedo: un professionista come questo può arrivare sovrappeso? Ho letto che anche quest'anno è arrivato fuori forma".