Attaccanti giovani e forti? Secondo Antonio Di Gennaro "ce ne sono pochi in giro". È quanto sostiene l'ex centrocampista nel focus sugli attaccanti sulle frequenze di TMW Radio: "Un forte da prendere, giovane, ma comunque a buon mercato non si vedono. A parte Kane, Haaland, Lautaro... per il resto le grandi squadre ce l'hanno. La Juve ha fatto bene a tenersi Vlahovic. Se il Napoli dà via Osimhen, chi prende, Lukaku? Ecco, ma ce ne sono pochi".