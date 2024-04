Intervistato da TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha ampiamente parlato della stracittadina della Madonnina, in programma per questa sera che può valere lo scudetto matematico all'Inter.

Derby Milan-Inter che vale tanto. Che ne pensa?

"Credo che stasera sia un'occasione unica per l'Inter. Sono partite che si preparano anche in maniera facile, ma dall'altra parte sento dimesso Pioli. È uscito dall'Europa senza mordente, qualcuno anche indolente ho visto. Al di là che sia un ciclo chiuso, bisogna anche riconoscere a Pioli il percorso fatto. Stasera serve orgoglio, ma serviva anche giovedì. Hanno dimostrato ancora una volta che in difesa patiscono troppo quest'anno. Io credo che il discorso scudetto si possa chiudere davvero".

Pioli dice che può dare ancora tanto: ma al Milan?

"Per alzare il livello o prendi Conte...Con tutto il rispetto Fonseca o Lopetegui sono allo stesso livello di Pioli. Devi alzare il livello, come anche quello di squadra. Servirà una squadra da costruire per combattere a certi livelli. E ti serve un allenatore di spessore mondiale".

Inzaghi ha detto che il ciclo deve proseguire. Ci sono i presupposti?

"L'anno scorso dopo i 12 ko è stato messo in discussione ma ci stava. Tornando al Milan, Pioli se arriva secondo, quello che arriva deve per forza giocare per lo Scudetto. E per la Champions, quindi torna il discorso del mercato: su 12 acquisti quest'anno chi ha funzionato davvero? Nessuno o quasi".