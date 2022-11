Intervenuto a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato della lotta scudetto e delle possibili insidie per il Napoli che pare dominato incontrastato il campionato. Chi è l'anti-Spalletti? "Dico Milan. L'Inter ha la rosa ma fatica a certi ritmi. La Juventus è un punto interrogativo: ha vinto le ultime sei e non ha preso gol. A gennaio, se rientrano Chiesa e Pogba a pieno regime, col Di Maria vero, sistemate certe cose, la Juve può dire la sua. Ma non devono sbagliare nulla, perché il Napoli dovrebbe comunque avere un crollo verticale".