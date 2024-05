Il terzo portiere nerazzurro Raffaele Di Gennaro, in campo oggi per una ventina di minuti, racconta a Inter TV le emozioni di questa stagione che l'ha visto campione d'Italia sebbene con una sola presenza: "È stata una stagione incredibile, perfetta: è nato mio figlio, abbiamo vinto il ventesimo Scudetto, abbiamo un gruppo incredibile. È davvero un onore far parte di questo gruppo, che mi ha fatto sentire importante da subito anche se ho fatto oggi la mia prima partita. Anche oggi prima di entrare in campo mi hanno incoraggiato, abbracciato. Per me sono cose bellissime ed è emozionante anche solo parlarne”.

Come li hai vissuti questi giorni dopo aver saputo che saresti stato titolare?

“Sì, è stato il mister a dirmelo davanti al gruppo. Lo ringrazio perché niente è mai dovuto in questo calcio. Ringrazio lui e il suo staff perché mi hanno preso dall’inizio dell’anno e mi hanno fatto crescere. Io ci ho messo sempre tutto me stesso tutti i giorni e sono stato ripagato. Sono ancora emozionato".