E' ancora presto per designare la vera favorita nella corsa scudetto, secondo Eusebio Di Francesco, perché poi si rischia di essere smentiti a ogni giornata, come successo a chi aveva già assegnato il tricolore all'Inter dopo il 5-1 rifilato al Milan: "Io penso che serva equilibrio nei giudizi perché il campionato è ancora molto lungo - le parole del tecnico del Frosinone a TMW Radio -. Tre settimane fa, per esempio, sentivo che l'Inter avesse già vinto il campionato, poi ha perso una partita e tutto è tornato in bilico. Ci vuole pochissimo per alzarsi o cadere.

Per lo Scudetto dico Inter, Milan e Juventus, ma ribadisco che per me la Fiorentina può essere la mina vagante e spezzare gli equilibri lì davanti".