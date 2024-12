Arrivato ai microfoni di DAZN, Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, mette in evidenza l'ingenuità della sua squadra nei minuti finali che ha macchiato una grande prestazione contro la Juventus, capace di strappare il pareggio per 2-2 agli arancioneroverdi solo in pieno recupero grazie ad un calcio di rigore. Dopo aver analizzato l'errore di Antonio Candela, il tecnico lagunare rivendica poi i meriti dei suoi uomini: "La squadra ha interpretato al meglio questa gara. Ovvio che gli episodi possono fare la differenza, noi per colpa nostra abbiamo gestito male il pallone nel finale della partita. Però questa squadra aveva fatto una gara simile a San Siro... A noi certi mezzi falli ce li fischiano sempre, questa mano ci sta rovinando un po' queste partite in trasferta con le grandi. Però abbiamo dimostrato anche in altre occasioni di meritare una classifica differente".