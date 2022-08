L’ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha eseguito, come tutti gli addetti ai lavori, il pronostico della Serie A, scegliendo le frequenze di TMW Radio per esprimere le proprie convinzioni: "Le milanesi partono in prima fila, poi la Juventus e ovviamente la Roma, che al momento ha scavalcato il Napoli. Dietro, poi, metto la Lazio e, successivamente, Atalanta e Fiorentina. Anche il Monza ha grandi ambizioni, grazie ad una costruzione della rosa di livello. Poi occhio alle sorprese, oltre alle solite note. Neopromosse? Anche qui c’è sempre la possibilità di vedere all'opera sorprese".