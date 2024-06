"Volete conoscere il mio pensiero? In Italia la squadra nerazzurra non ha rivali, almeno per adesso, ma secondo me non ha neanche un fuoriclasse". Così Paolo Di Canio esprime a Il Messaggero i suoi dubbi riguardo alle qualità della nazionale e anche della formazione interista.

"Lautaro e Calhanoglu? Ottimi giocatori, non fuoriclasse. Guardate il centravanti: dilaga in serie A, fatica in Champions e ai mondiali perde il posto davanti ad Alvarez, del City. Il turco è bravo ma non spacciamolo per Xavi o Iniesta per favore".

In un successivo intervento oggi su Sky Sport, sempre Di Canio è tornato sull'analisi di Italia-Spagna citando un altro nerazzurro. "La Spagna ha più eccellenza, può attaccare con fantasia, qualità, combinando con Pedri e sugli esterni con Yamal. Possono fare superiorità per poi mettere palle importanti. Noi non abbiamo tante opzioni. Chiesa è stato devastante a destra con l'Albania, ma a sinistra abbiamo poco e anche sulla trequarti Pellegrini è stato timido. Frattesi non è capace di gestire la combinazione con fantasia, è uno che va in penetrazione. Servirebbe un centravanti di grande qualità. Scamacca è un ottimo giocatore, non ha quella qualità superiore e deve migliorare nella continuità. In compenso noi siamo sempre squadra...".