Il risultato a ogni costo. Questa l'impressione che ha lasciato ieri sera l'Inter, uscita vincitrice dalla gara con l'Arsenal dopo una partita di enorme sacrificio, passata in trincea nell'ultima porzione di gara: "In un momento del genere si guarda solo la vittoria - l'analisi di Paolo Di Canio a Sky Sport -. I primi tre cambi erano programmati, uno, invece, è stato tattico: esce una punta (Taremi, ndr) ed entra Dimarco, un mossa conservativa ma giusta, alla Conte. L'Arsenal ne esce male, anche se ha schiacciato l'Inter negli ultimi 20' con delle mischie in area. L'Arsenal sembrava in controllo dopo il primo quarto d'ora, ma a parte i calci piazzati non si sono viste azioni sviluppate perché mancano giocatori fondamentali tipo Odegaard".