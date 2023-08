Luigi Di Biagio, ex centrocampista dell'Inter e tecnico della Dinamo Tirana, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica alla vigilia dell'inizio del campionato di Serie A e di Inter-Monza.

"Sarà un campionato bellissimo. Sono almeno cinque le pretendenti allo scudetto. Se devo scegliere la mia favorita, dico Inter - le sue parole -. La partita di domani? Vedo favorita l’Inter, ma il Monza è pericoloso. Il calcio di Inzaghi è evoluto, quello di Palladino mi ricorda il Gasp, uomo contro uomo a tutto campo. Guardando alla stagione, per il Monza non sarà facile confermare quel che ha fatto l’anno scorso. Simone dal mercato si aspettava di più e in Champions ha fatto un percorso meraviglioso, ma i tifosi non si accontentano".