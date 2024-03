Parlando ai microfoni di TVPlay, l'ex ct azzurro Luigi Di Biagio ha parlato del lungo periodo di crisi della Juventus: "I bianconeri sono crollati dopo l'Inter perché la squadra non era pronta per stare lì, non ha tenuto botta a livello psicologico. Quando sono cadute le energie? Quando si è distaccata dall’Inter e da lì ha iniziato a giocare meglio, perché è più libera nella testa. La Juve ha tanti giovani che non sono abituati a giocare ad un determinato livello, bisogna colmare questa questa mancanza”.

Inevitabile un commento sul caso legato a Francesco Acerbi: "Se ha detto questa parola è pesante, era meglio evitare tutto ciò. Acerbi che ha lasciato la Nazionale? E’ stato giusto fare questa cosa, perché così non si è creato un precedente. Inter? Può darsi che ci siano meno stimoli, perché il giocatore dell’Inter adesso non vede l’ora che arrivi l’aritmetica vittoria dello Scudetto per poi andare in vacanza”.