Gigi Di Biagio analizza la sfida di quest'oggi tra Atalanta e Inter dagli studi di DAZN: "L'Inter è in continua crescita da un mese e mezzo, dalla partita persa in casa contro la Roma ha fatto una rincorsa incredibile sia in campionato che in Champions. Ha portato a casa un risultato fondamentale, di mezzo c'è la sconfitta con la Juventus, che non meritava".