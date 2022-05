Gigi Di Biagio ha parlato di Dybala in chiave giallorossa. Intervistato dal Corriere dello Sport, ha detto: "Non vorrei addentrarmi nella questione, perché non la conosco. Però se la domanda che mi viene posta è: prenderesti Dybala? Ovviamente direi di sì, chiunque lo vorrebbe. E' un campione che fa la fortuna di qualsiasi squadra". Sul lavoro di Mourinho: "È stato bravo a creare una squadra, a cementare il gruppo, anche con scelte forti. Adesso la Roma lotta compatta, ha imparato a soffrire e resistere. È una squadra vera", ha concluso.