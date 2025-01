Anche Luigi Di Biagio parla ai microfoni di Inter TV a pochi minuti dal calcio d'inizio della finale di Supercoppa: "Diciamo che c'è una grande squadra come l'Inter, in forma strepitosa, e il Milan in ripresa con un tecnico come Sergio Conçeicao che ha portato qualcosa di nuovo. Normale che noi pendiamo più dalla parte dell'Inter ma lui ha fatto molto bene nella prima partita. Sergio è un amico, gli vogliamo bene, però siamo un po' più interisti. Lautaro non segna? Magari tutti segnano grazie a lui, perché fa le giocate giuste; viene incontro, esce fuori, fa le sponde corrette. Deve stare tranquillo, non è facile ma qui abbiamo un bomber che quando segnava era arrabbiato col mondo (Vieri, ndr); magari già stasera tornerà a segnare"