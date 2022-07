L'arrivo di Romelu Lukaku all'Inter è destinato a ribaltare le gerarchie per il titolo in Serie A. Questa è la convinzione espressa ai microfoni di Sky Sport da Luigi Di Biagio: "L'affare Lukaku sposta ancora gli equilibri. L'Inter ha vinto due coppe quest'anno, il Milan poi ha avuto più pazienza ed è riuscito a conquistare lo Scudetto. Con Lukaku e l'eventuale arrivo di Paulo Dybala l'anno prossimo i risultati potrebbero essere nuovamente dalla parte dell'Inter. I nerazzurri hanno una base molto importante, al di là di 1-2 giocatori che potrebbero andare via".