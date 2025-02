Giornata importante, oggi, per Francesco Acerbi. E non solo perché, dopo una lunghissima assenza, il difensore si appresta a tornare in campo e ambisce ad una maglia da titolare per il match di questa sera contro la Fiorentina. Oggi, infatti, è il compleanno del centrale interista che compie 37 anni. Celebrati dal club nerazzurro con il consueto post sul proprio sito ufficiale.

Queste le parole del club: "Determinazione, esperienza e carisma. Francesco Acerbi compie oggi 37 anni. Arrivato in nerazzurro nell'estate 2022 è stato protagonista vincendo lo Scudetto della Seconda Stella, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Complessivamente ha collezionato 98 presenze e realizzato quattro reti, tra cui quella indimenticabile segnata contro il Milan nel derby di ritorno dello scorso anno che ha consegnato matematicamente il 20° Scudetto ai nerazzurri. Al difensore dell'Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!".