"Secondo me potevo fare di più, però non è il momento di riflettere sul proprio passato: ho ancora tanto da dare, tanti anni in cui posso ancora giocare, poi a fine carriera si fanno le valutazioni. C’è molto ancora davanti. A 31 anni mi reputo ancora giovane". E' il bilancio che fa oggi Mattia Destro, attaccante dell'Empoli, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'attaccante, come ricorda la rosea, è partito dalle giovanili interiste per poi girare tra tante squadre in Italia.