Nel corso della prima conferenza stampa che ha aperto il programma della Nazionale francese verso Euro 2024, Didier Deschamps ha chiarito, tra le altre cose, l'aspetto tattico legato all'impiego di Benjamin Pavard nelle prossime partite: "Titolare o meno, Pavard è tra i convocati. Tutti i giocatori possono potenzialmente essere titolari - la premessa del ct dei Bleus -. All'Inter non gioca sempre come difensore centrale, ogni allenatore fa quello che vuole. Benjamin ha un background, un certo tipo di esperienza con noi. I titolari saranno solo 11, sappiamo che tutti vogliono giocare, farò in modo di coinvolgere il gruppo nella sua interezza perché non si sa mai cosa può succedere. Se sono qui è perché penso che possano avere un ruolo verso l'obiettivo di essere competitivi all’Europeo".