Marcel Desailly ex Milan e Chelsea ha parlato a Sempreinter.com durante un evento ospitato da BoyleSports, si è espresso anche dell’acquisto dell’Inter Marcus Thuram suo connazionale: "Conoscevo bene suo padre" - ha esordito Desailly parlando di Lilian Thuram, il padre di Markus. "Amerà la passione dell'Inter, anche se a me non piace per una buona ragione! Credo che si adatterà. Deve ancora dimostrare di potercela fare, come potrà giocare con Lautaro Martinez? Come adatterò i miei movimenti con lui? Questa è la chiave per lui, invece di concentrarsi su di lui e sulla sua prestazione. Se ha scelto l'Inter allora tatticamente deve credere di potersi adattare a Lautaro e far parte di una buona. Marcus Thuram non segna abbastanza gol. Può essere quel giocatore in più che cerca l'Inter, ma il suo punto debole è segnare, non fa abbastanza gol".

Daniele Luongo