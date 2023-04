"Ciechi e sordi al mondo ma mai al razzismo!". Comincia con queste parole, accompagnate da una faccina arrabbiata, l'appello lanciato su Instagram da Memphis Depay dopo i fatti che hanno visto protagonista Romelu Lukaku all'Allianz Stadium contro la Juventus: "È ora che tutti gli atleti inizino a connettersi tra di loro, così possiamo gestire questa malattia come dovremmo - tuona l'olandese, accompagnando una foto di Big Rom -. Una volta uniti possiamo davvero cambiare le cose perché queste aziende non lo faranno per noi".