German Denis, attaccante del Real Calepina, ha parlato di Lautaro Martinez ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà. "E' il più in forma tra gli attaccanti in Italia in questo momento - le sue parole -. Quando ha la palla tra i piedi è sempre pericoloso. Se gli dai un metro ti punisce. E' un momento che continua e spero continui anche in Qatar".