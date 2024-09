L'ex attaccante di Napoli e Atalanta German Denis ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli parlando delle chance di Scudetto della squadra partenopea: "Antonio Conte può provare a lottare per lo scudetto, certamente, ha una rosa interessante ed un allenatore che è abituato a stare davanti. Ma abbiamo visto un’Inter in grande forma, l’ho vista da vicino contro l’Atalanta, gioca in maniera fisica ed ordinata. Poi non dimentichiamo anche la Juventus che ha cambiato tanto ma che ha già una sua fisionomia e mentalità”.