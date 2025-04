Alessandro Del Piero, per tanti anni da capitano della Juventus, parla dell'esultanza di Lautaro Martinez dopo il gol dell'1-1 sottolineando le responsabilità di chi porta la fascia al braccio. "L'esultanza di Lautaro racchiude la responsabilità di capitano di una squadra che ha delle potenzialità di vincere tutto e viene sottoposta sempre a degli esami, come quello col Bayern. Quanto senti questo carico e pareggi subito la partita ti senti carico e vuoi mandare un messaggio. Lui lo fa in maniera naturale, è quel tipo di giocatore".

Tecnicamente, secondo Del Piero, Lautaro "ha giocato 3-4 palloni per far alzare la squadra che sono di importanza vitale, soprattutto per una squadra che subisce il gioco dell'avversaria. In questo è stato bravissimo. L'Inter ha bisogno di questa serata bellissima e anche di qualcos'altro. Ha fatto vedere qualità specifiche, perché ha saputo difendersi, ha saputo reagire, ma è sempre arrivato dopo un cazzotto dell'avversario, che poteva anche darne un altro".

Nell'analizzare la gara, Del Piero aggiunge un altro aspetto. "Nell'Inter escono cinque giocatori esausti, nel Bayern nessuno. Muller al 90' attaccava la profondità. In questo le italiane devono fare un salto di qualità a livello fisico e mentale. Abbiamo un ritmo inferiore rispetto agli altri, dobbiamo capire dove spendiamo queste energie".