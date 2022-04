Ospite di 'Sky Calcio Club', Alessandro Del Piero sottolinea quello che è il grande rimpianto della Juventus in questo pazzo finale di campionato: "Se la Juventus fosse riuscita a battere l’Inter ora sarebbe in mezzo a questa corsa affascinante. Sarebbe stata lì con l’impeto di arrivare da dietro. Adesso l'Inter è favorita per quello che ha fatto vedere; anche in Champions ha dato una bella risposta andando a vincere a Liverpool. La rosa è quella più equilibrata di tutte, soprattutto con la sua panchina; ed Edin Dzeko ha segnato quasi quanto Romelu Lukaku. Inoltre, hanno vinto l'anno scorso e quindi certi giocatori, avendo vissuto certe dinamiche, sanno la cosa giusta da fare".