Torna in auge il dibattito sul Decreto Crescita. Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, infatti, il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, ha presentato un emendamento al decreto fiscale per prorogare al 2027 la detassazione al 50% per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia e per i contratti degli sportivi.

La norma aveva permesso alle società italiane di acquistare giocatori dall'estero pagando una quota di tassazione inferiore e potendo quindi offrire ingaggi superiori. Possibilità che è stata tolta dall'intervento del govenro Meloni, che ha ridotto l'impatto del Decreto Crescita a chi ha stipulato un contratto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e con un limite temporale di soli due anni.

Lotito punta invece a far sì che ci sia una nuova estensione agli sportivi valida per gli anni fiscali 2025, 2026 e 2027.