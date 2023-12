"Onestamente è una decisione incomprensibile". Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, non usa mezzi termini per definire il no del Consiglio dei Ministri alla mini-proroga degli sconti fiscali per i calciatori in arrivo dall'estero, contenuta inizialmente nel Decreto Crescita. "Il provvedimento aveva ridato credibilità al calcio italiano e lo ha dimostrato l'anno scorso nelle competizioni europee - ha aggiunto il dirigente rossoblu a Radio Tv Serie A facendo eco alle parole di Beppe Marotta -. Aveva un impatto limitato sulle finanze dello stato e ora probabilmente attrarremmo giocatori meno forti e senza garantire ulteriori entrate per lo stato. Questo rischia di generare minore attrattiva in termini di risorse e un peggioramento in termini di gettito fiscale.

C'è stata tanta demagogia sul Decreto ma il trend di utilizzo dei calciatori stranieri era già in atto senza vantaggi fiscali. Non è questo il problema dello scarso utilizzo di giocatori italiani in Serie A".