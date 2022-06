Come il 26 agosto 2019: anche stavolta l'Inter debutterà in campionato affrontando il Lecce. A differenza di tre anni fa, però, in questa occasione il match si giocerà al Via del Mare e non al Meazza. Quella partita sancì non solo l'esordio dei nerazzurri del neo tecnico Conte in campionato, ma anche la prima in Serie A di Romelu Lukaku: corsi e ricorsi...