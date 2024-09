"Ho vissuto il mercato in modo attivo, sono stato sempre informato e in contatto con Pablo Longoria, Medhi Benatia e Giovanni Rossi. Sono molto contento del mercato, sia per gli arrivi che per le partenze. Abbiamo fatto tanti cambiamenti in un'unica finestra di mercato e non era facile". Così Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, stuzzicato dai media francesi, commenta con soddisfazione la sessione di trasferimenti estiva conclusa da poco che ha visto arrivare in Provenza anche l'attaccante Valentin Carboni.

"La situazione oggi è molto diversa: abbiamo tanti giovani che possono rappresentare un patrimonio per la società, perché molti di loro rimarranno per molti anni all'OM. Abbiamo quindi lavorato bene, nell'interesse della società e del suo futuro. Per quanto riguarda le cessioni ho pensato che la squadra avesse bisogno di qualcosa di diverso, quindi molti giocatori dovevano andarsene: Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba sono tutti ottimi giocatori ma avevamo bisogno di un cambiamento radicale. Anche Ounahi voleva andare via e lo sapevo fin dall'inizio, per questo non l'ho fatto giocare nelle amichevoli. Osserveremo il suo rendimento, è ancora sotto contratto".