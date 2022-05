"Gli allenatori siamo tutti importanti, nel bene o nel male, ma i giocatori fanno la differenza". Il pensiero è di Roberto De Zerbi, raggiunto da Sky Sport a margine del premio Bearzot: "Il Milan è l'esempio lampante: il lavoro che ha fatto la società e quello che ha fatto Pioli in tre anni... Ha preso una squadra non messa benissimo e ha scalato la classifica, facendo anche delle scelte impopolari come Donnarumma e Calhanoglu, ma fatte con coraggio. Se vincerà il Milan, l'avrà meritato al 110 per cento".