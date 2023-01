Spettatore interessato della Serie A anche in Inghilterra, dove sta facendo grandi cose da manager del Brighton in Premier League, Roberto De Zerbi è rimasto sorpreso dal gap creato in vetta dal Napoli: "Non mi aspettavo questo distacco tra la prima e la seconda, ma la squadra di Spalletti sta facendo talmente bene che è dura per le altre stare al passo - le parole dell'ex Sassuolo a DAZN -. Davanti ci sono le solite squadre, ad eccezione della Juve per la penalità. L'Inter? In Champions avrà modo di andare avanti".