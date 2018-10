Nel corso della sua intervista post-partita all'emittente olandese Ziggo Sport, Stefan de Vrij ha parlato anche delle due squadre olandesi in Champions elogiandone il rendimento: "L'Ajax e il Psv sono molto forti, è fantastico quello che l'Ajax ha dimostrato contro il Bayern Monaco, avrebbero potuto vincere". Col Psv, però, la vittoria è andata meritatamente all'Inter, ora a sei punti: "Abbiamo fatto un passo importante; riuscire a chiudere con sei punti con due partite è una bella cosa, specie sapendo che arriveranno due partite contro il Barcellona. Oggi in tribuna c'erano tanti amici e i miei familiari, è stata una bella cosa in più".

