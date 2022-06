Nell'arcobaleno di colori composto ieri in allenamento dai giocatori della nazionale olandese, vestiti con le maglie del loro primo club, risaltava tra le altre quella completamente gialla del VV Spirit di Stefan de Vrij. Un'iniziativa molto apprezzata da Chris van der Poel, il primo l'allenatore dell'interista: "E' stato fantastico vedere quelle immagini per tutta la società - le sue parole a Rijnmond.nl -. Stefan è un esempio per tutti quelli che giocano qui. Qui da noi è sempre il benvenuto, penso che lo sappia. Ovviamente non oso dirgli cosa fare della sua carriera, ma ovviamente sarebbe fantastico se giocasse un altro anno al VV Spirit".