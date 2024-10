Vittoria sudata ma che l'Inter riesce a portare a casa grazie alla zampata di Marus Thuram, entrato dalla panchina nello switch con Taremi, che consente ai nerazzurri di aggiungere tre ai quattro precedenti punti in classifica del maxi girone di Champions. Dei milanesi, a presentarsi per primo ai media è Stefan De Vrij: "Il bello di questa gara vinta all'ultimo è che ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a portarla a casa. Abbiamo avuto anche altre occasioni e se la riguardiamo non possiamo essere contenti della prestazione, soprattutto nel primo tempo molto male, un po’ per il campo, un po’ per gli avversari, abbiamo sofferto. Però bravi di portarla a casa comunque" ha detto il difensore olandese a Sky.

Più il campo o gli avversari?

"La palla rimbalza in maniera diversa rispetto a quello a cui siamo abituati, la palla va più veloce. Penso si sia visto durante la partita che era un po’ diverso".

Come arrivate alla Juve dopo il forfait di Carlos? Siete un po’ stanchi?

"Carlos oggi si è fatto male, purtroppo. Però arriviamo alla Juventus con tanta voglia efiducia per fare un’ottima prestazione. Ovviamente giocheremo per vincere".

Scontro diretto per lo scudetto?

"È ancora presto, ma siamo due squadre che stanno lì e sarà difficile come tutte le gare".

