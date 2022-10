L'autore del gol dell'1-0 Stefan de Vrij si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria contro la Sampdoria. Partendo dalla sua rete: "Sicuramente è stato importante sbloccare la partita, abbiamo cercato il gol ma non avevamo avuto grandi occasioni. Era importante sbloccarla per cercare di segnare ancora".

Gol importante anche a livello personale. Quanto ti è utile?

"Era da tempo che non segnavo, sono contento a livello personale ma anche che la squadra stia andando meglio rispetto a inizio stagione. Do sempre il massimo quando gioco".

Questo è il momento migliore dell'Inter? E questo livello si può mantenere?

"Siamo migliorati, c'è da migliorare. I risultati sono positivi, l'importante è continuare a vincere perché siamo indietro".