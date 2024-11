Arriva anche l’analisi del difensore Stefan De Vrij ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Lipsia in Champions League: “È stata una partita importante, intensa, con un’ottima prestazione e secondo me anche un ottimo risultato. Non abbiamo guardato troppo avanti, pensiamo partita dopo partita perché solo così si possono fare risultati come stiamo facendo”.

Come stai?

“Mi sento bene, sto bene fisicamente, sono sempre contento quando posso giocare e aiutare la squadra, cerco sempre di farlo al massimo”.