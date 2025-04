Il difensore nerazzurro Stefan De Vrij analizza così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta oggi contro il Cagliari per 3-1: “È una vittoria importantissima, abbiamo visto che non è mai scontato e non è mai facile, dipende tutto da noi e dal nostro approccio. Purtroppo come è successo anche altre volte loro hanno segnato, non abbiamo iniziato benissimo il secondo tempo. Poi siamo stati bravi a segnare il terzo gol e vincere la partita”.

Il salvataggio sul 3-1?

“Era importante, sul 3-2 poteva succedere di tutto mentre il 3-1 ci permetteva di gestire meglio il risultato. Ci conosciamo tutti bene, giochiamo insieme da due anni. Ognuno sa cosa deve fare, è un bellissimo gruppo”.

Ora il Bayern.

“È una sfida importante, abbiamo ottenuto una grande vittoria all’andata. Ci prepareremo al massimo e faremo di tutto per passare il turno”.