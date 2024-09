Il difensore nerazzurro Stefan De Vrij commenta così a Inter TV il match pareggiato per 1-1 in casa del Monza: “Abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo avuto qualche occasione. Purtroppo non siamo riusciti a fare gol, altrimenti sarebbe diventato tutto più facile. Poi si sono chiusi gli spazi e abbassati i ritmi ed è stato difficile per noi trovare spazi. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, sicuramente dobbiamo fare meglio su alcune posizioni, trovare gli spazi giusti. All’inizio ci siamo riusciti bene, poi sempre di meno purtroppo. Anche loro sono stati bravi e alla fine noi abbiamo faticato”.

Ha dato fastidio la fisicità di Djuric?

“Sicuramente è il suo gioco, è forte di testa ed è bravo sulle sponde. Dovevamo difendere meglio insieme di squadra, loro hanno trovato il gol su una bella azione dove forse noi potevamo fare meglio per non far crossare. Purtroppo dobbiamo imparare anche dagli errori”.