C'è anche Stefan de Vrij tra i giocatori intercettati da DAZN dopo Inter-Sampdoria: "Queste partite sono fondamentali per il nostro percorso, bisogna vincere per la classifica perché siamo indietro. L'approccio è stato giusto, è stata una vittoria molto importante", esordisce l'olandese.

Più contento del gol o della prova difensiva?

"A livello personale è sempre bello segnare, ma noi difensori sapevamo che dovevamo migliorare e ora si vedono i miglioramenti. Sono contento di non aver preso gol, vogliamo continuare così".

Qual è il momento in cui avete svoltato?

"Penso contro il Barcellona in casa. Arrivavamo da due sconfitte in campionato e l'approccio è stato giusto con un avversario che ha tenuto molto palla. Abbiamo fatto una gara importante, siamo stati concentrati e l'abbiamo portata a casa".