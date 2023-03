Tra le parole riportate nel comunicato che annuncia la partnership tra Inter e Recrowd ci sono anche quelle di Gianluca De Simone, Ceo e Co-Founder di Recrowd. “Crediamo profondamente nei valori che lo sport, e in particolare il calcio, hanno la capacità di veicolare verso la comunità, che non si limitano solamente al rettangolo di gioco ma che raggiungono spesso la quotidianità. Per questi motivi, l’accordo con FC Internazionale Milano verterà sul condividere a milioni di tifosi la possibilità di partecipare ad importanti interventi di riqualificazione sul territorio attraverso l’innovazione portata dalla nostra piattaforma”.