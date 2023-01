A margine della conferenza stampa per l'introduzione del fuorigioco semiautomatico in Supercoppa Italiana, Luigi De Siervo, a d della Lega Serie A, ha parlato del problema della pirateria in Italia: "Siamo il Paese che ha il maggior numero di pirati in tutta Europa... Da questo punto di vista ci aspettiamo da questo governo un intervento importante perché dobbiamo riuscire ad intervenire. Il rifinanziamento del calcio italiano parte da un cambiamento di opinioni. Dobbiamo convincerci che il consumo di contenuti pirati è un danno effettivo per tutto il sistema dell'audiovisivo in generale, ma soprattutto per il calcio. Un pirata che trasmette la partita abbiamo valutato che fa un danno di oltre 300 milioni di euro a stagione.

Questo è il motivo per cui il calcio italiano, pur avendo un contributo in linea con gli altri top 5 campionati, Inghilterra a parte, non è riuscito a raggiungere quel delta che aveva in passato. Siamo tristemente noti per essere il Paese del pezzotto. Da questo punto di vista le forze dell'ordine hanno fatto un eccellente lavoro nel corso degli ultimi mesi. L'autorità per le comunicazioni ha fatto una delibera molto importante su cui ha aperto oggi il procedimento e speriamo di avere buone notizie nel corso delle prossime settimane per poter arrivare a fare i primi 30 minuti con un sistema machine to machine, cioè in automatico, cadere il sito pirata. Questo è il punto vero e poi rieducare tutti ad un consumo sano e corretto del calcio".