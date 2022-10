"La Serie A è l'unica piattaforma che può raggiungere 750 milioni di persone nel mondo. Ad ogni partita raccontiamo con quattro spot sui tabelloni led l'eccellenza italiana, tra cui il calcio. La Serie A è il bomber del sistema Paese. Portiamo visibilità ma è prestigioso per noi affiancarci a istituzioni qualificanti come il Ministero e l'Ice". Ad affermarlo è l'ad di Lega Serie A Luigi De Siervo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport presso il Salone Internazionale dell'Alimentazione di Parigi. Ma come può il nostro calcio tornare a primeggiare in Europa? "Il problema è strutturale con scogli giganteschi. Il primo è quello degli stadi. Il nuovo governo deve portarvi un'attenzione fondamentale. Non dobbiamo aspettare di avere l'Europeo per fare gli stadi, ma il contrario. E' un problema atavico: senza infrastrutture adeguate anche le attività commerciali correlate non decollano. Poi, va combattuta la pirateria che in Italia nega un miliardo di ricavi a triennio. Risorse negate per trattenere campioni o farne venire altri. Torneremo re facendo tutti la nostra parte. Alla politica chiediamo che si sostengano i club che vogliono costruire i migliori stadi, come quelli del Real Madrid, o del Tottenham che in 25 minuti passa al terreno sintetico per gare di Nfl o grandi concerti, ampliando il business. Servono regole per sostenere la nostra capacità di fare calcio".