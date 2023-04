Intervenuto a 'Sportcity Meeting', appuntamento per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura sportiva, l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato di due grandi problemi legati al calcio italiano ovvero razzismo e pirateria. "Il razzismo è il problema più grosso che abbiamo negli stadi in Italia - ha detto -. E questo non si combatte solo con le iniziative o le campagne, che comunque continueremo a presentare e a fare, ma lo si combatte realmente con l’appoggio delle istituzioni e con un approccio serio, e noi su questo siamo seri. Per dare seguito a queste parole, stiamo lavorando a un sistema di riconoscimento facciale che consentirà di individuare e interdire chiunque si macchierà di condotte deprecabili".