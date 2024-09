Intervistato dal Corriere della Sera, l'ad della Serie A Luigi De Siervo ha parlato così dell'evoluzione del prodotto Serie A e della sua vendibilità in Italia e all'estero: "Il nostro prodotto calcistico è diventato molto più interessante sia in Italia che all’estero - ha esordito -. È l’unico campionato europeo che rimane sempre incerto, con quattro diversi vincitori negli ultimi quattro anni, ed è trasmesso con le tecnologie più avanzate».

La memorizzazione spontanea di un marchio o di un messaggio pubblicitario può aumentare fino al 48% se, oltre alla pubblicità televisiva, vengono utilizzate altre forme di pubblicità e sponsorizzazione, come quella in-game (billboard, tappeti, sala VAR). "Questi dati non mi sorprendono - ha aggiunto -. Il nostro compito, insieme a chi investe nel settore, è quello di offrire un prodotto sempre più attraente e coinvolgente per gli spettatori del futuro, che vivono in un’epoca caratterizzata da un’ampia varietà di offerte. Negli ultimi quattro anni, il prodotto Serie A ha visto un aumento significativo dell’interesse: siamo passati da 3 a 10 sponsor (con altri in arrivo) e gli investimenti sono cresciuti da 30 a 75 milioni di euro, grazie anche al lavoro del nostro direttore commerciale Michele Ciccarese. Ma questo è solo il risultato finale di un percorso di trasformazione iniziato dopo la pandemia, con l’obiettivo di valorizzare e arricchire la nostra offerta".

Ancora una chiosa sulla confezione del prodotto: "Abbiamo creato a Lissone, vicino Milano, una fabbrica dove si lavora con l’intelligenza artificiale per costruire narrazioni su tutte le piattaforme: digitale, social, online, migliorando anche la qualità della visione delle partite. Abbiamo elevato lo standard qualitativo delle telecamere, che oggi è tra i più alti, insieme a quello della Premier League inglese. Grazie alla radio TV della Serie A con RDS, abbiamo arricchito la narrazione del campionato come un grande romanzo popolare. Abbiamo un’attenzione maniacale alla grafica e siamo in grado di lanciare fino a sei segnali diversi contemporaneamente sui nostri led a bordo campo. In questo modo, i 90 minuti di partita si trasformano in 540 minuti di visibilità per la nostra cartellonistica".