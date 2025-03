Lorenzo De Santis, agente Fifa, procuratore e intermediario di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a News.Superscommesse.it. Esperto di calcio sudamericano, condivide il suo parere su alcuni dei calciatori argentini che giocano nel nostro campionato, focalizzandosi nel seguente estratto su Lucas Beltran e Lautaro Martinez: "Beltran lo conosco molto bene, ho vissuto la sua esplosione nel River Plate, dove nel 4-3-2-1 si alternava da sotto punta a falso nueve. È un giocatore che ha tutto per fare goal, giocate e creare superiorità numerica. Ancora non è esploso completamente a Firenze, anche se si è guadagnato la titolarità del ruolo nella Fiorentina. Dico no al paragone con Lautaro Martinez, che ha caratteristiche diverse: killer instinct, talento, leadership. Solo Julian Alvarez, per me, è a quel livello. Comunque, Beltran è ancora molto giovane e può crescere tanto".