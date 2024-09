Alla vigilia del match contro il Genoa, l'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ha risposto a proposito dell'avversario di domani lodando quanto fatto dalla squadra di Gilardino nel match d'esordio stagionale contro i campioni d'Italia: "Stiamo cercando di preparare la partita rispetto a quello che abbiamo visto fare al Genoa quando affronta una grande squadra in base alle idee di Gilardino e in base a quello che ha fatto negli ultimi ultimi anni. È una squadra molto ordinata e l’abbiamo vista anche in casa contro l’Inter, notando come sia riuscita a metterli in difficoltà. Il Genoa è un'avversaria forte nonostante abbia perso dei pezzi importanti Andremo lì e faremo la nostra partita" ha detto in conferenza stmapa.

Hermoso e Hummels a che punto sono con la preparazione? Sono pronti a giocare?

"Sicuramente ci danno delle possibilità in più, delle ulteriori varianti. Aumentano la nostra esperienza. Avere giocato partite in Champions League in altri livelli aiuta sicuramente. Ovviamente hanno bisogno di un po’ di tempo per arrivare al 100% della condizione, però questo poi lo valuteremo di partita in partita e di necessità e necessità. Sono pronti per giocare capiremo se dal primo minuto o a partita in corso. Dalla prossima settimana abbiamo una partita ogni tre giorni quindi penso che ci sarà bisogno di tutti quanti indistintamente. Senza pensare al minutaggio".