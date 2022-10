Marten de Roon è invitato da DAZN a descrivere alcuni suoi 'colleghi' centrocampisti con un aggettivo. Tra questi c'è anche Nicolò Barella, sintetizzato dall'atalantino con la parola "qualità". Un attestato di stima importante per il 23 dell'Inter, nominato come migliore in campo dalla UEFA nel match del Camp Nou contro il Barcellona.