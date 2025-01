Esordio tra i "grandi" per Giacomo De Pieri, che a Sky racconta la sua felicità. "Non c'è niente da raccontare, è un'emozione unica. Un sogno realizzato - dice il ragazzo classe 2006 -. Parla da solo lo stadio, l'emozione. Un esordio prestigioso".

"Quando sono entrato - prosegue - ero tranquillo perché in settimana mi sono allenato con loro. Mi sentivo a mio agio, grazie ai compagni. Sono molto contento, un'emozione unica. Sono tutti grandi campioni e da ognuno c'è da rubare qualcosa. Ho letto i messaggi della mia famiglia, erano molto contenti. Spero sia solo l'inizio di una possibile grande carriera. Il mio sogno è avere continuità nel giocare la Champions"

Tecnicamente, De Pieri racconta di aver avuto un'evoluzione recente. "Il mio ruolo negli ultimi due anni è stato l'esterno destro, ma sono adattabile come punta a due, come quinto o mezzala. L'idolo a cui mi ispiro è Foden, un grandissimo giocatore con alte qualità. Il poster che avevo in camera? Messi".