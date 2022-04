"Vedo favorito il Milan anche perché ha tre punti di vantaggio sul secondo posto. Ma va tenuto d’occhio pure il Napoli: molto dipenderà dalla trasferta di domenica contro l’Atalanta. Senza tralasciare l’Inter che ha la rosa più competitiva, almeno sulla carta. Mentre non credo che la Juventus possa risalire fino al primo posto". Questa l'idea di Nando De Napoli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare della lotta scudetto. "Sarebbe più che mai interessante un campionato incerto fino all’ultima giornata. Magari con 3-4 squadre in lotta per lo scudetto".