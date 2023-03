Ospite sulle frequenze di Radio 24, nel corso della puntata odierna di 'Tutti convocati', Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha illustrato la sua idea di calcio del futuro, partendo da una premessa chiara sulla Superlega: "Non sto parlando assolutamento di quel tipo di torneo, ad Agnelli dissi 'giammai' perché lui voleva farla per un gruppo di club d'elite - la spiegazione di DeLa -. Io dico che oggi è sbagliato concedere alla UEFA di incassare 800 milioni con Champions, Europa League e Conference League. Io dico: facciamo un campionato europeo in cui non si fa l'estrazione con le palle, mica siamo nel terzo mondo? Le prime sei di un campionato importante o le prime di un campionato minore devono giocare contro tutte in gara secca. Questi signori non sanno che il tifoso virtuale, ossia chi deve pagare l'abbonamento per guardare la partita, vuole un calcio nuovo".